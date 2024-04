Traffico Roma del 21-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione poco ilpresente sulle strade della Capitale non sono segnalati particolari problemi alla circolazione in tema di lavori riaperta alin zona Vaticano la galleria pasa la Principe Amedeo Savoia Aosta rimasta chiusa per alcuni lavori di manutenzione a Corso Trieste la polizia locale Ci segnala che per lavori di potatura divieto di transito tra Nomentana e via trau con riapertura prevista per le ore 17:30 e dalle ore 9 in centro si corre in coincidenza con il natale dila XXV edizione della gara ippica di 13 km che si snoderà contemporanee chiusura altra Caracalla Piazzale Numa Pompilio la più antica via di Cecilia metella Appia Pignatelli via della Caffarella interessando al ritorno la Colombo via Cilicia e Viale Marco Polo alcune ...