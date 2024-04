Torre del Gallo - presidio anti-suicidio | A Pavia una delle carceri peggiori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Hanno chiesto "meno carcere e più pene alternative" i rappresentassociazioni “Il gabbiano“, “Sbarre di zucchero“ e “Unione regionale per la salute mentale“ che ieri mattina hanno tenuto undaval carcere di. Sono arrivati da diverse località italiane per dire “Basta suicidi in galera“. Sono 31 infatti le persone che si sono tolte la vita dietro le sbarre degli istituti di pena italiani solo nel 2024, in 32 anni sono morti suicidi 1.754 detenuti. "è uno dei– ha detto Micaela Tosato, vicepresidente di “Sbarre di zucchero“ – dove è morto Jordan Jeffrey Baby, il rapper di 26 anni che era stato rimandato in carcere per una sciocchezza e a Pasqua si è tolto la vita un altro detenuto". Il gruppo, dopo ...