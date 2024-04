Torino - non sei da Europa! Il Frosinone c’è | perché la missione salvezza non è impossibile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 aprile 2024) Un pareggio positivo solo per il tecnico Eusebio Di Francesco. E’ andata in archivio anche la sfida delle 15:00 travalevole per la 33ª giornata del campionato di Serie A e il risultato di 0-0 ‘condanna’ i padroni di casa ad un’altra stagione senza grosse soddisfazioni. I granata continuano a fallire il definitivo salto di qualità e il matrimonio con il tecnico Juric è destinato ad interrompersi al termine della stagione. Il problema principale delè l’attacco: in 33 partite ha realizzato solo 31 gol (solo Salernitana, Udinese, Empoli e Lecce hanno fatto peggio. Il, invece, ha disputato una partita attenta senza rinunciare alla fase offensiva. La situazione in casaLa squadra di Eusebio Di Francesco aggancia l’Udinese a 28 punti in classifica e le speranze ...