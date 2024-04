Torino - le pagelle di CM | Zapata l'unico a provarc - Rodriguez pasticcione

(Di domenica 21 aprile 2024)-Frosinone 0-0 Milinkovic-Savic 6: si fa trovare pronto sulla conclusione di Cheddira nel secondo tempo. Poi non deve compiere altre pa...

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Torino Frosinone Le Pagelle dei protagonisti del match tra Torino Frosinone , valido per la ... (calcionews24)

Le pagelle di Torino-Frosinone: Ilic delude, Zapata l’unico a provarci - VOJVODA 5,5: è suo il primo vero tentativo del Torino di trovare il gol: una conclusione dal limite dell’area che si spegne però sul fondo. Il kosovaro però non riesce ad avere continuità nella sua ...toro

Torino, le pagelle di CM: Zapata l'unico a provarci, Rodriguez pasticcione - Torino-Frosinone 0-0 Milinkovic-Savic 6: si fa trovare pronto sulla conclusione di Cheddira nel secondo tempo. Poi non deve compiere altre parate ma è puntuale og.calciomercato

SERIE A - La classifica provvisoria: Torino a -3 dal Napoli, il Frosinone aggancia l'Udinese - Termina in parità il match tra Torino e Frosinone, valido per la 33esima giornata di Serie A. La squadra di Juric sale a quota 46 punti, a -3 dal Napoli, mentre resta in zona retrocessione il Frosinon ...napolimagazine