Toninelli | Draghi? Super-sopravvalutato - dice di sì a tutti Ecco come fregò Beppe Grillo dopo la caduta del Conte Due

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) “Mariofuturo presidente della Commissione europea? Secondo me ha sbagliato i tempi e i modi nell’uscire allo scoperto, esattamentequando mirava a diventare presidente della Repubblica. E alla fine non fu eletto. Se vuoi fare il presidente della Commissione Ue, non puoi uscire così allo scoperto e in anticipo”. Così, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, l’ex ministro dei Trasporti Danilocommenta le voci secondo cui l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce stia per traslocare alla presidenza della Commissione Ue. L’esponente del M5s ridimensiona fortemente la figura di: “Penso che i salvatori della patria non siano mai esistiti, ma in generale percepiti o raccontati. La storia non ha salvatori della patria, ma comunità che poi creano ...