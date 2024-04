TNA | Matt Hardy conferma di essere ancora un free agent - non ha firmato nessun contratto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 aprile 2024) Come vi abbiamo riportato, ieri notte nelle fasi finali di Rebellion abbiamo assistito al ritorno di “Broken “. L’ex AEW si è palesato al termine del main event tra Moose e Nic Nemeth, ha colpito il campione con la sua Twist Of Faith e poi ha posato con il TNA World Title. Arrivano ora chiarimenti sulla sua posizione. Al momentoè apparso in TNA nella fasi finali di Rebellion ed ha subito messo gli occhi sul World Title mettendo KO il campione Moose che poco prima aveva sconfitto Nic Nemeth. Sembra, però, chenon abbiaalcuncon la TNA, almeno ad oggi. Arlo lui stesso, via social. Difatti in risposta ad un fan che chiedeva delucidazioni ...