TNA | Maclin rinnova mentre Santana e Sami Callihan fanno ritorno a Rebellion

(Di domenica 21 aprile 2024) Oltre al già annunciatodi Matt Hardy in versione BROKEN riportato anche sul nostro sito (CLICCA QUI), dobbiamo segnalarvi anche altri due importanti ritorni nella TNA Wrestling. Il primo si tratta di, ex membro degli LAX nella compagnia e successivamente noto per essere stato parte della Inner Circle di Chris Jericho agli inizi della AEW.ha affrontato e sconfitto in un one on one Stevecon quest’ultimo fresco di rinnovo. The LINE was CROSSED. #TNAWrestling #pic.twitter.com/1lme1fX0Mf— Mike(@Proud) April 21, 2024 L’altro nome è invece l’ex TNA World Champion,. La star dell’Ohio si è intromesso nel match valido per il Knockouts Championship dando ...

TNA Rebellion: l’evento si arricchisce con tre grandi ritorni di ex atleti WWE e AEW - Tre grandi free agent si presentano in TNA per lasciare il segno ancora una volta tra sfide lanciate ai campioni e caos ...msn

Risultati TNA Rebellion 2024 *SPOILER* - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Major Free Agent Appears At TNA Rebellion 2024 - Hardy appeared at last night's TNA Rebellion show, turning up to lay out Moose after the TNA World Champion had defeated Nic Nemeth in the main event. And for those wondering, Matt was in full Broken ...whatculture