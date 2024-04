TNA | Dopo 7 anni Broken Matt Hardy fa il suo ritorno a Rebellion e punta subito il titolo mondiale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 aprile 2024) Questa notte si è svolto il PPVdella TNA. Tanta azione sul ring e una grande sorpresa per i fan proprio verso la fine dell’evento. Sul ring Moose ha dovuto difendere il suodall’assalto di Nic Nemeth, l’ex Dolph Ziggler in WWE. Un match molto equilibrato con i The System che hanno provato a dare una mano al campione fino a quando l’arbitro ha notato l’interferenza di Alisha Edwards e ha espulso il trio. Il momentum sembrava favorevole a Nic Nemeth che è andato più volte vicino allo schienamento, per poi fallire il decisivo Superkick con Moose che ha poi colpito dal nulla con la Spear per mantenere il. Quella risata inconfondibile Mentre Moose stava festeggiando sul ring con i The System sulla rampa ad applaudire l’amico, un “Lights Out” video è stato trasmesso sugli schermi ...