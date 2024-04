Tiro a volo | Fabbrizi guida la classifica dopo 50 piattelli In corsa Fabbrizi e De Filippis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Parte con il piede giusto l’avventura della squadra maschile di trap, impegnata in questi giorni nel Torneo Preolimpico di, rassegna in fase di svolgimento nel Qatar, precisamente a Doha.i primi 50infatti gli azzurri (che puntano solo alla top 3 in quanto già in possesso dei pass olimpici) hanno ben figurato, conquistando posizioni importanti in. Tra tutti spicca il percorso netto di Massimoche, rompendo 25per serie,il gruppo con 50/50, totale ottenuto anche da altri sei concorrenti come lo statunitense William Hinton, l’azero Ali Huseyinli, l’albanese Arian Kumi, lo sloveno Bostjan Macek, il filippino Hagen Alexander Topacio e il cinese Haicheng Yi, fattore che ...