Ti voglio sposare Uomini e Donne - nuovo cavaliere per la dama | si chiama Massimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Ida Platano, colpo di scena dopo. Nelle ultime ore lasta facendo parecchio parlare di sé. Dopo tanti tentennamenti tra Mario e Pierpaolo, con i due cavalieri che hanno minacciato più volte di abbandonare il programma. Ora, dopo sette mesi di trono, pare che la sua scelta sia finalmente arrivata. La sua decisione riguarda la volontà di restare sul Trono, in attesa di chi sceglierà come partner. In tanti pensano che Ida alla fine sceglierà Mario, anche se in studio molti non sono d’accordo, come Tina: “Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi“. Ora, tuttavia, lasta facendo discutere per quello che ha postato sui social. Leggi anche: ...