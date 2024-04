Testacoda col Monturano. Civitanovese a tutto gas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Andrea De Vito non dovrebbe essere a disposizione per la gara che oggi alle 16.30 lagiocherà contro ilCampiglione allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio. Ma per un difensore che lascia - per via di un infortunio -, eccone uno che rientra: Diego Ballanti ha infatti scontato la squalifica e dovrebbe fare coppia con Passalacqua. Oggi Buonavoglia, Domizi, Pasqualini, Franco, Ruggeri e il tecnico Sante Alfonsi dovranno invece prestare attenzione a non ricevere il cartellino giallo, in quanto diffidati. "È una partita secca – osserva Alfonsi – e può accadere di. Dobbiamo azzerare il successo di domenica scorsa, riproponendoci con la stessa cattiveria. Si sbaglia di grosso chi pensa che quella di oggi sarà una partita facile perché giocheremo contro l’ultima in classifica. Il...