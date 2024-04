Terni - furto con spaccata alla macelleria Pucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile 2024 – “Buongiornissimo e buona domenica da, città di santi, poeti e...”. Con un post e una foto sui social l’Anticafa sapere che stanotte ha subito uncon. I ladri hanno sfondato la vetrata di un ingresso posteriore e sono entrati nella, portando via alcune apparecchiature elettroniche e altri oggetti. Le telecamere di videosorveglianza mostrano uno dei ladri che coperto in volto e munito di un tubo di metallo cerca di forzare colpendo ripetutamente una porta. La polizia di stato disi è subito attivata in seguitosegnalazione e avrebbe già individuato i due malviventi. Ancora in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.