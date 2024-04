Tentato omicidio a Roma - lite di coppia finisce con un accoltellamento davanti ai due figli minori

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 aprile 2024) Unadi, in un appartamento di via Calpurnio Pisone, a, ieri pomeriggio, sabato 20 aprile, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo, un 34enne di origini peruviane e una 27enne ecuadoregna, stavano discutendo animatamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli uomini della Polizia, finché la donna ha impugnato un coltello da cucina e colpito il consorte. Polizia,– foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comLa donna ha accoltellato il marito La 27enne ha affondato la lama nella spalla sinistra dell’uomo, all’altezza della scapola. Tutto questo s’è verificato mentre nell’appartamento si trovavano anche i duedella, due bambini di 3 e 4 anni. I poliziotti, allertati probabilmente dai vicini che ...