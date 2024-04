Tennis | Stoccarda Titolo a Rybakina - Kostyuk ko in finale

(Di domenica 21 aprile 2024) Per la kazaka è il terzo successo del 2024 in tornei Wta 500.(GERMANIA) - Elenaha fatto suo il "PorscheGrand Prix", torneo Wta 500 con montepremi complessivo pari a 802.237 dollari disputato sulla terra rossa indoor della "Porsche Arena" di, in Germania. La ten

La Tennista kazaka, numero 4 del mondo, non ha lasciato scampo alla rivale ucraina, infliggendole un secco 6-2 6-2 - La Tennista kazaka, numero 4 del mondo, non ha lasciato scampo alla rivale ucraina, infliggendole un secco 6-2 6-2 ...gazzetta

WTA Stoccarda 2024: Elena Rybakina vince nell’indoor tedesco su Marta Kostyuk - Elena Rybakina è la nuova campionessa del WTA 500 di Stoccarda. La kazaka si porta a casa titolo e Porsche (chissà se la guiderà mai) battendo con un ...oasport

Wta Stoccarda - Rybakina batte in finale Kostyuk. Struff vince il 1º titolo a Monaco - Rybakina, forte della vittoria contro la numero uno del mondo Iga Swiatek in semifinale, è entrata in campo con quella fiducia in grado di farti fare sempre la differenza nei momenti cruciali. La ...tennisworlditalia