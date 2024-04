Taranto-Avellino - le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’insegue la quarta vittoria di fila, ma soprattutto blindare il secondo posto in classifica dopo il successo arrivato nel derby contro il Benevento. La formazione di Michele Pazienza affronta per la giornata numero 37 del Girone C di Serie C ildi Ezio Capuano. Società ionica che ha visto rigettarsi il ricorso contro la penalizzazione di quattro punti, sabato l’annuncio di rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni con la richiesta di far slittare i playoff. L’farà tappa allo “Iacovone” orfano del pubblico amico, visto il divieto di trasferta per i sostenitori biancoverde ma anche senza i lungodegenti Benedetti e Varela. Regolarmente tra i convocati Sgarbi, ma è reduce da un affaticamento muscolare accusato nelle scorse ore. In chiave formazione conferma per il 3-5-2 per i lupi. ...