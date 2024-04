Tajani - missili sul Colosseo? Evitiamo il panico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) "Non credo che ci sia un'ipotesi di attacco all'Occidente" da parte dell'Iran "che pure commette errori gravi, dare droni alla Russia, dare droni e armi a Hezbollah non va bene. Dobbiamo evitare di creare il": così il ministro degli Esteri Antonioha commentato la foto postata su X dal suo collega israeliano Israel Katz conlanciati sul. "Ci sono anche altri obiettivi europei - afferma il ministro riferendosi al secondo post con la torre Eiffel - Più che preoccuparsi bisogna occuparsi". L'impegno è per la de-escalation, ha detto non escludendo un colloquio con il ministro iraniano "nei prossimi giorni". "Abbiamo dedicato tre giorni del lavoro del G7, cioè delle grandi potenze economiche liberali che hanno una visione comune, europee, americane e asiatiche. Abbiamo lavorato per la ...