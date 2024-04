Tajani - la legge 194 non si tocc - c' è e va rispettata

(Di domenica 21 aprile 2024) "C'è la 194, nessuno ha mai parlato di cambiarla. È unache c'è e va. Io sono sempre per garantire la libertà di tutti, compresa quella di chi è contro l'aborto. La 194 non sia". Così il ministro degli Esteri è segretario nazionale di Forza Italia Antonioa margine dell'apertura della campagna elettorale per le Europee di Forza Italia a Milano, commentando l'emendamento in tema aborto al decreto sul Pnrr.

Aborto, Schlein: «Serve una grande mobilitazione». Tajani: «La 194 non si tocca». Vicedirettrice del Tg1: «È un omicidio» - Non si placano le forti polemiche sull’emendamento in corso di approvazione che apre i consultori alle associazioni pro vita ...corriere

