Tajani | Il mio obiettivoalle Europee è il 10% Voglio prendere voti a sinistra La corsa nel centrodestra

(Di domenica 21 aprile 2024) Il presidente di Forza Italia: «Il Ppe candida von der Leyen. Draghi? Non metto nomi sulla graticola»Il presidente di Forza Italia: «Il Ppe candida von der Leyen. Draghi? Non metto nomi sulla graticola»

Elezioni europee, attesa per scelta di Schlein: oggi si riunisce la Direzione del Pd - Al Sud la capolista Pd è Lucia Annunziata. Ha invece deciso di non correre il deputato ed ex ministro Andrea Orlando: "Il mio compito è rimanere qui - ha detto a un evento in Liguria - e aiutare il ...tg24.sky

Calderoli: «Lo scontro in Veneto Sono vecchie questioni personali» - Il ministro: «Vigilare, sì, ma nel concedere le intese. Per avere l’autonomia non basta chiederla, bisogna saperla gestire» ...nuovavenezia.gelocal

Tajani “Il mio obiettivo alle Europee è il 10%” - ROMA (ITALPRESS) - L'obiettivo "è il 10% alle Europee, per poi puntare al 20% alle prossime politiche. Sono convinto che nel Paese ci sia spazio per una g ...italpress