Superclasico meraviglioso | River-Boca 2-3 - super Cavani

(Di domenica 21 aprile 2024) Spettacolo in Copa Libertadores neltraPlate eJuniors:decisivo nella vittoria dei Xeneises Per i quarti di finale di Copa Libertadores si è giocato untra i più belli degli ultimi anni. Teatro dell’evento lo stadio di Cordoba, tifoserie presenti in egual misura e gara splendida. Vantaggio del

Superclasico da brividi, vince il River: il Var ferma Cavani, tifosi Boca aggrediscono fan rivale: Superclasico, che spettacolo: Romero non basta al Boca. Il portiere ex Samp e Venezia Sergio Romero ... segnando un gol meraviglioso in rovesciata annullato poi dal Var per fuorigioco millimetrico. ...

Superclasico da brividi, vince il River: il Var ferma Cavani, tifosi Boca aggrediscono fan rivale: Superclasico, che spettacolo: Romero non basta al Boca. Il portiere ex Samp e Venezia Sergio Romero ... segnando un gol meraviglioso in rovesciata annullato poi dal Var per fuorigioco millimetrico. ...