Superbike oggi in tv - GP Olanda 2024 | orari Superpole Race e gara- - streami -g, programma TV8 e Sky

(Di domenica 21 aprile 2024), domenica 21 aprile, si conclude il week end del terzo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi) i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dellae di-2, la-2 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Si è reduci da un sabato molto particolare. Il meteo ci ha messo lo zampino e il riscontro finale della prima manche di questo round olandese è stato inatteso. A vincere infatti è stato l’esordiente assoluto della categoria, Nicholas Spinelli. In sella alla Ducati del Team Barni, in sostituzione dell’infortunato Danilo Petrucci, il centauro ...

Superbike oggi in tv, GP Olanda 2024: orari Superpole Race e gara-2, streaming, programma TV8 e Sky - oggi, domenica 21 aprile, si conclude il week end del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi) i piloti ...oasport

Superbike, impresa per l’abruzzese Spinelli: ecco cosa ha fatto - L'Abruzzo continua ad essere protagonista in Superbike. Questa volta l'impresa l'ha compiuta Nicholas Spinelli. Ecco cosa ha fatto ad Assen.abruzzo.cityrumors

Superbike, Nicholas Spinelli vittoria da sogno: "Ancora non ci credo" - Gara1 ad Assen ha regalato senza dubbio tantissimo spettacolo, con la pioggia che ci ha messo lo zampino stravolgendo le carte in tavola. In griglia in molti hanno scelto le slick, con la sicurezza ch ...informazione