(Di domenica 21 aprile 2024) Bautista, leader della classifica, ha chiuso in seconda posizione ASSEN () - Toprak(BMW M 1000 RR) ha vinto2 del Gran Premio d', terza prova stagionale del mondiale disul circuito di Assen. Si tratta delsu questa pista per il pilota turco e

Toprak Razgatlioglu vince per la prima volta in carriera ad Assen : è suo il successo in gara-2 del Gran Premio d’Olanda del Mondiale Superbike 2024. Il turco precede Alvaro Bautista al termine di ... (oasport)

Prima vittoria ad Assen per Razgatlioglu: da 9° a primo sotto la pioggia - SBK - Partito dal 9° posto in griglia, il turco fa segnare la prima vittoria della BMW ad Assen davanti a Bautista e Gardner, al suo primo podio.eurosport

Superbike, in gara 2 primo successo in Olanda per Razgatlioglu - Bautista, leader della classifica, ha chiuso in seconda posizione ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) - Toprak Razgatlioglu (BMW M 1000 RR) ha vinto gara ...sport.tiscali

SBK 2024. GP dei Paesi Bassi. Ad Assen Toprak Razgatlioglu piega Alvaro Bautista e vince gara 2 - gara fantastica, combattuta sino alla fine. Toprak vince per la prima volta ad Assen piegando un coriaceo Bautista. Primo podio SBK per Gardner, terzo davanti a Iannone e Locatelli ...moto