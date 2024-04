Sud Pontino Una vela latina per la pace - la regata Gaeta-Ventotene-Cartagine-Lampedusa VIDEO

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 21 aprile 2024) SUD– Una barca antica a rappresentare un mestiere duro ma cadi rendere adulte le persone per un obiettivo, un dono, di cui si ha sempre più un estremo bisogno: la. Continuano inarrestabili le richieste, da parte di velisti e non, interessate a far parte dei vari equipaggi che dal 18 luglio L'articolo Sud/ “Unaper la”, laTemporeale Quotidiano.