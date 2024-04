Stop per gli 'stagionali'. La ricerca del personale cala del 10 per cento. Tiene l'industria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Arriva la prima vera battuta di arresto nelladida parte delle imprese di Massa Carrara dopo un lungo periodo positivo in fase di uscita dalla crisi pandemica. La domanda di lavoro, che non sempre comunque si traduce in impiego vero e proprio,di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e a pesare tantissimo su un’economia in difficoltà è in particolare il settore del turismo all’interno del comparto dei servizi. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il trimestre aprile-giugno 2024 su un campione di oltre 2.600 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed elaborati dalla Camera di ...