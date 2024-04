Stop al cemento Una catena umana | No alla logistica vicino al Santuario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) La più grande mobilitazione, mai realizzata a livello nazionale, per la tutela dell’ecosistema. È quella che è stata organizzata ieri mattina a Caravaggio da Legambiente e dal coordinamento “Salviamo il suolo“ che riunisce associazioni, gruppi di cittadini, circoli, comitati, nati per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio di cementificazione tutt’attorno aldedicato a Santa Maria del Fonte (appartenenteDiocesi di Cremona), minacciato dcostruzione a Misano (a 550 metri in linea d’aria) di una zona produttiva con una: 29mila metri quadrati di capannoni, più 6mila di area artigianale, su 120mila mq di terreno agricolo a nord della provinciale Rivoltana, accantotangenziale ovest di Caravaggio. La manifestazione,quale hanno preso ...