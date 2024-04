Stop ai manifesti anti-abortisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) La rete di associazioni contro la violenza di genere, "Educare alle Differenze", ha annunciato di aver diffidato il Comune di Pisa per iaffissi in città da Pro Vita e Famiglia. Il team legale della rete avrebbe infatti recapitato al Comune una richiesta di annullamento in autotutela dell’eventuale autorizzazione e chiesto la rimozione urgente dei"9 persone su 10 mi riconoscono come essere umano, e tu?", la campagnaabortista portata avda Pro Vita e Famiglia. Secondo l’associazione, la campagna "viola diverse norme vigenti, in quanto lede la dignità e colpevolizza le donne che, per scelta o necessità, hanno deciso di interrompere volontariamente una gravidanza. Inoltre, appare demagogica,scientifica e fuorviante fin ...