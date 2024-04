Stellone | Euro Torino? Juric può farcela

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 aprile 2024) Roberto, ex giocatore del, ha parlato a Tuttosport delle possibilitàpa dei granata Roberto, ex giocatore del, ha parlato a Tuttosport delle possibilitàpa dei granata. Le sue dichiarazioni:PA – «Questo Toro puòa conquistare un posto in Conference. La qualificazione è possibile: da oggi inizia un minitorneo di