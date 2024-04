Stefano Pioli esonerato e i danni d' immagine | un clamoroso retroscena sul futuro del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) È inverosimile che una società come ilnon abbia già chiaro chi sarà il prossimo allenatore. Ha quindi senso che, dopo la disfatta contro la Roma in Europa League e il destino ormai segnato per(a prescindere dal derby di domani sera), le voci su Lopetegui abbiano preso corpo. Lo spagnolo è l'unico su piazza che risponde a qualche coordinata di un identikit che, francamente, lascia a desiderare: ilvorrebbe infatti un allenatore di esperienza internazionale ma dal nome non troppo ingombrante. Il motivo? La proprietà americana non accettadi, quindi non vuole un allenatore che prova a imporsi su di essa. I primi contatti esplorativi con Lopetegui risalgono a febbraio e ora sono stati ripresi, ma i tifosi non sono soddisfatti. Per forza: il ...