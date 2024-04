Sport in tv oggi domenica 21 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 21 aprile 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in21: inil tennis con le finali di 5 tornei tra ATP e WTA, il volley con la finale di SuperLega, i motori con F1 e Superbike, il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi, l’atletica con i Mondiali di marcia a squadre, il curling con i Mondiali di doppio misto, e molto altro. Accorciare sia nella classifica piloti, con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, rispetto al neerlandese Max Verstappen, sia tra i costruttori,il distacco della Ferrari dalla Red Bull si è ampliato dopo la Sprint di ieri. Per la Ferrari sono questi gli obiettivi da centrare a partire dalle ore 09.00 italiane, nella gara del GP della Cina. Il quinto atto del ...

Monza-Perugia di volley maschile oggi in finale scudetto, dove vederla in TV e streaming sulla Rai - Monza-Perugia è la gara due della finale di volley maschile in programma oggi domenica 21 aprile alle ore 15.15 con diretta TV su Rai Sport.fanpage

La sfida di Fabio Bulgarelli: "Io, moderato e cattolico tra Sport e impresa, in campo con Forza Italia" - Imprenditore edile, ex presidente del basket e socio dei Colombarini agli albori dell’epopea Spal, è nuovo alla politica: "Porto l’esperienza di tecnico. Mi impegno per Fabbri anche per uscire dalle l ...ilrestodelcarlino

