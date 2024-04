Sparò e uccise la ex al karaoke In carcere il killer torna a colpire Strangola a morte un altro detenuto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Domenico Massari e Antonio Magrini condividevano la stessa cella da quattro mesi. Sezione "stato di trattamento avanzato" deldi Opera, riservata ai detenuti che possono svolgere attività all’interno del penitenziario. Entrambi baresi di nascita, nessuna avvisaglia di una convivenza complicata, mai una segnalazione per motivi disciplinari. Fino a venerdì sera, quando, secondo le prime indagini, il cinquantottenne Massari, all’ergastolo per aver ucciso l’ex moglie a colpi di pistola, ha aggredito il sessantottenne Magrini, che il 23 ottobre scorso si era presentato spontaneamente nell’istituto di pena milanese per scontare una condanna per traffico di coca sulla rotta Serbia-Lombardia e che in passato era stato coinvolto prima in un’indagine sull’omicidio a colpi di stampella di un ambulante e poi in un blitz antimafia come referente all’ombra della ...