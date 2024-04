Sparatoria da far west dopo il battesimo | Botte con una mazza da baseball

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024) Scene da farad Afragola, un popoloso comune alle porte di Napoli, dove oggi, 21 aprile, si sono verificatete e spari in pieno centro, precisamente in piazza Castello. La violentaha lasciato cinque persone ferite, ma il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave, visto che l’evento si è svolto pocodei battesimi nella chiesa di San Giorgio, adiacente al luogo dell’incidente. Il conflitto è scoppiato tra due gruppi familiari, già noti per screzi pregressi, durante una lite in un bar. Dalle parole, la situazione è rapidamente degenerata in una rissa con mazze da, seguita da spari che hanno reso la piazza teatro di una scena cruenta. I feriti includono tre persone colpite da arma da fuoco, una delle quali ha riportato ferite gravi all’addome, e due persone ...