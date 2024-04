Sparatoria ad Afragola dopo i battesimi | due feriti in piazza Castello

(Di domenica 21 aprile 2024) Spari inad. La domenica si tinge di paura in una delle strade principali del Comune della provincia a nord di Napoli.Poco prima che scoppiasse la lite - tra due gruppi...

Prima la rissa a colpi di mazze e poi gli spari: terrore in pieno giorno ad Afragola, due feriti - Domenica di sangue ad Afragola, nella provincia di Napoli, dove è scoppiata una violenta rissa, al culmine della quale ci sono stati anche degli spari ...fanpage

Sparatoria ad Afragola, due feriti in piazza Castello: la cronaca dei fatti - Introduzione: Un'altra giornata di terrore si è consumata ad Afragola, in provincia di Napoli, dove una Sparatoria ha seminato il panico in piazza Castello, ...occhioche

