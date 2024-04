Spal-Pineto oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. La compagine biancazzurra è ancora in piena lotta per la salvezza e spera di portare a casa i tre punti per cercare di evitare di dover prendere parte ai playout. La formazione abruzzese, dal suo canto, coltiva ancora della ambizioni di raggiungere la zona playoff e vuole centrare una bella vittoria in trasferta. La squadra padrona di casa è reduce da due vittorie consecutive e vuole infilare la terza per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Gli ospiti, invece, arrivano da una sola vittoria negli ultimi cinque turni, che sono stati caratterizzati ...

E sono nove, più un ritorno. Non c’è pace per gli allenatori nel girone B. Ieri il Pineto ha annunciato l’esonero di Daniele Amaolo e del suo secondo Domenico D’Eugenio. Fatale per il tecnico un ... (ilrestodelcarlino)

Domenico Di Carlo torna alla Spal e prende il posto in panchina di Leonardo Colucci, esonerato dopo la sconfitta per 2-1 sul campo della Lucchese.... (calciomercato)

Serie C, il Pineto sul campo della Spal: serve una vittoria per sognare i play-off - Il Pineto non molla il sogno play-off. Serve vincere contro la Spal per alimentare questa possibilità. Di fronte, però, una squadra che ha bisogno di punti per la salvezza.abruzzo.cityrumors

Spal, una chance per Rabbi accanto a Zilli. Con Petrovic non al 100%, attacco da valutare - Antenucci non ce la fa, per questo col Pineto potrebbe toccare al bolognese, che con gli abruzzesi segnò già all’andata ...ilrestodelcarlino

Tra tagliandi venduti e abbonamenti è facile immaginare di poter battere il record stagionale. Prevendita già oltre 8mila presenze - La prevendita dei biglietti per la gara della Spal contro il Pineto ha raggiunto 3.450 presenze grazie ai tagliandi distribuiti ai bambini. Si prevede un'affluenza record di oltre 9mila spettatori.ilrestodelcarlino