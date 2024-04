Spal - l’ultimo sforzo per festeggiare Un Mazza da record la aspetta

(Di domenica 21 aprile 2024) Se all’inizio della stagione ci avessero detto che all’ultima giornata casalinga sugliti delci sarebbero stati 9mila tifosi pronti a sostenere la squadra di Di Carlo, probabilmente avremmo pensato che la gara col Pineto potesse valere la promozione diretta in serie B. O quantomeno qualcosa di molto significativo. In realtà, un obiettivo importante lalo deve ancora centrare, mentre un altro al momento rappresenta un sogno difficilmente realizzabile. In ogni caso, oggi vale la pena congedarsi dal popolo biancazzurro battendo il Pineto, magari attraverso una bella prestazione. A fine partita poi si potràla salvezza e dare un’occhiata ai risultati provenienti dagli altri campi – soprattutto da Rimini – per capire se la trasferta di Olbia sarà poco più di una vacanza oppure se ci si potrà ...

Serie C, per la Spal salvezza più vicina - La Spal vince in trasferta la fondamentale sfida salvezza con la Virtus Entella, ed è ora vicinissima alla salvezza diretta. Eppure a Chiavari il match inizia malissimo: al 12mo svarione difensivo e p ...rainews