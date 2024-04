Sostenibilità - Bilotta Inps | Con orgoglio al Villaggio per la Terr - in linea con nostri principi

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “partecipa all’iniziativa delper laa perché è incon ie con i valori istituzionali. Siamo qui per promuovere e testimoniare la cultura dello sviluppo sostenibile incon l’Agenda 2030”. Così Laura, Responsabile del Team Iniziative di Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di, all’interno della giornata conclusiva deldellaa, nell’ambito delle celebrazioni italiane dell’Earth Day 2024, svoltesi a Villa Borghese dal 18 al 21 aprile. L’ente previdenziale ha presenziato con una postazione mobile presso il Galoppatoio di Villa Borghese e con uno stand sito allaazza del Pincio, con ...

Inps presente in postazione mobile, offrendo servizi interattivi e di consulenza dedicata alle donne “Inps partecipa all’iniziativa del Villaggio per la Terra perché è in linea con i principi e con ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Inps partecipa all’iniziativa del Villaggio per la Terra perché è in linea con i principi e con i valori istituzionali. Siamo qui per promuovere e testimoniare la cultura dello ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – “Inps partecipa all’iniziativa del Villaggio per la Terra perché è in linea con i principi e con i valori istituzionali. Siamo qui per promuovere e testimoniare la cultura dello ... (webmagazine24)

Sostenibilità, Bilotta (Inps): "Con orgoglio al Villaggio per la Terra, in linea con nostri principi": Insieme abbiamo creato una bella sinergia, testimoniando valori di buone pratiche di sostenibilità". con che Bilotta che ha concluso: "Oggi l'Inps partecipa anche alla Marcia per la Terra, che ...

Sostenibilità, Bilotta (Inps): 'Con orgoglio al Villaggio per la Terra, in linea con nostri principi': Insieme abbiamo creato una bella sinergia, testimoniando valori di buone pratiche di sostenibilità". con che Bilotta che ha concluso: "Oggi l'Inps partecipa anche alla Marcia per la Terra, che ...