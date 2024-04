Sorrento-Catania oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentasettesima giornata del girone C di. Solo tre punti dividono le due squadre, ma obiettivi diversi: i campani giocano per credere ancora nei playoff, gli etnei invece ai playoff sono già qualificati tramite la Coppa Italia, ma devono evitare i playout per giocarli. Chi vincerà allo stadio Comunale Italia? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile,tv su Sky Sport 254,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.