Sophie Codegoni - al Coachella con Alessandro Basciano? Gli indizi sui social

Sophie Codegoni e Alessandro basciano sono tornati insieme. Ormai è (quasi) ufficiale. Ricordate quando i due influencer litigavano continuamente in tv alternando le loro ospitate a Verissimo per ... (today)

Noto per la sua schiettezza e per il suo non avere peli sulla lingua, Fabrizio Corona è nuovamente tornato al centro dell’attenzione. A far discutere sono state le recenti rivelazioni che l’ex ... (dailynews24)