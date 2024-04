“Sono anticomunista”. Il contro-monologo di Scurati che la Rai non leggerà mai

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 21 aprile 2024) “La andarono a prendere in dieci, tutti squadristi titini, professionisti della violenza. Norma Cossetto, ventitreenne istriana, venne presa, catturata, violentata, torturata e da ultimo infoibata da partigiani jugoslavi, nel totale silenzio assenso di quelli italiani, comunisti. Togliatti fu immediatamente informato del delitto. Ma per i comunisti non fu mai un delitto, la giovane Norma essendo “fascista” in quanto iscritta ai GUF, come, sparsi per le varie organizzazioni del Regime, tutti gli antifascisti della nuova ora da Dario Fo a Eugenio Scalfari a Giorgio Bocca, eccetera. In questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l’omicidio politico di Norma Cossetto: si commemorano anche le stragi comuniste perpetrate nella lunga coda di guerra civile e post bellica, con organizzazioni quali la famigerata Volante Rossa, che prese le mosse dal quartiere periferico ...