Solarolo - lavori in palestra Da settembre sarà fruibile

(Di domenica 21 aprile 2024) A undici mesi dall’alluvione che ha colpito la Romagna, un altro spazio pubblicopresto ripristinato. Si tratta dellacomunale della scuola media ‘Ungaretti’ di, per il cui ripristino pochi giorni fa è stato approvato il progetto esecutivo. In particolare nel maggio scorso l’acqua proveniente dalle rotture arginali del Senio avvenute nel vicino territorio di Castel Bolognese ha raggiunto la quasi totalità del territorio solarolese allagando strade, campi, case, aziende, impianti sportivi, parchi e scuole. Tra gli immobili pubblici maggiormente colpiti e danneggiati dall’alluvione rientrava il complesso scolastico Ungaretti, la cui struttura comprende al proprio interno anche la, utilizzata non solo dagli studenti ma anche dalle società sportive solarolesi. Nel corso degli ultimi mesi ...

Solarolo: tre incontri per confrontarsi e conoscere la candidata di Uniti per Solarolo Maria Diletta Beltrani - “Pronti, partenza, via!” è il titolo dei tre incontri organizzati dalla lista Uniti per Solarolo, insieme alla candidata sindaca Maria Diletta Beltrani ...ravennanotizie

