Sofia Raffaeli | trionfo italiano ai Mondiali di ginnastica ritmica

Il ‘mondo di Sofia ’ non racchiude riferimenti filosofici come nell’omonimo libro. Nell’uni verso di Sofia Raffaeli , ginnasta di Chiaravalle c’è spazio solo per la ritmica . "Non sarei io senza la ... (sport.quotidiano)

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sul podio in Coppa del Mondo. Primo acuto azzurro, Varfolomeev imbattibile - Sofia Raffaeli ha conquistato uno splendido terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di ...oasport

Baku – Farfalle d’argento in Coppa del Mondo. - Baku – Farfalle d’argento in Coppa del Mondo. Bronzo per Sofia Raffaeli. Domani le finali in diretta su La7d E mentre in Italia l’inverno dà il suo ultimo ...politicamentecorretto

Farfalle d’argento a Baku, bronzo per Sofia Raffaeli - ROMA (ITALPRESS) - E mentre in Italia l'inverno dà il suo ultimo colpo di coda, le azzurre della Ritmica hanno infiammato Baku più delle sue iconiche "Fl ...italpress