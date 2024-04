Siamo prigionieri a casa nostra La rabbia dei residenti di Prisciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) "Di pazienza non ce c’è più. È stato superato il limite della decenza. Le istituzioni e l’Ast devono intervenire subito per risolvere il problema delle polveri di". L’appello è fermo e proviene dalle associazioni ambientaliste, Wwf e Italia, e dal Comitato-Terni Est. Il problema, purtroppo, è noto: la polvere, residuo delle lavorazioni in Ast, che si posa ovunque trae la zona Est della città. "Non è una polvere normale – precisa la vicepresidente del Comitato, Giorgia Menciotti –, non se ne va via con un colpo di spugna. Si attacca alle cose, alle auto, alle foglie, ingorga le canale e rovina tetti e piazzali. Se si avvicina una calamita, la polvere viene attirata: ecco di cosa stiamo parlando. Ecco perché non c’è più tempo, perché chiediamo di intervenire subito, per i nostri ...