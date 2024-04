Serie D Sogni Corticella - speranze Progresso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) BUDRIO (Bologna) E’ chiaro, la situazione è complicata, per non dire disperata, ma, finché l’aritmetica non lo condannerà definitivamente alla retrocessione in Eccellenza, il Mezzolara dovrà fare di tutto per crederci fino alla fine. Ultima in classifica a quota 18 punti, la formazione di Fabio Roselli dovrà cercare di vincere tutte e tre le partite che la separano dalla fine del campionato per provare a mantenere vive le flebilissimesalvezza. Nell’ultimo turno, capitan Malagoli e compagni sono riusciti a fermare sul pari a reti bianche la più quotata Aglianese. Oggi, alle 15, il team budriese giocherà la seconda partita consecutiva tra le mura amiche e chissà che al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio non possa effettivamente arrivare un risultato positivo contro la diretta rivale Sammaurese. Nonostante i 4 punti persi per il ritiro della Pistoiese (il Mezzolara ...