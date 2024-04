Serie B e C femminile Academy di scena a Pavia Vietato sbagliare ancora

(Di domenica 21 aprile 2024) Va a caccia di pesanti punti per la salvezza la San Marinoin casa del. Match in viaggio, inC, anche per laRiccione sul campo del Chieti.(le gare della 25ª giornata): Lazio-Tavagnacco, Ternana-Genoa, Freedom-Bologna, Parma-Ravenna, Cesena-Chievo, Hellas Verona-Res Roma,-San Marino, Arezzo-Brescia. Classifica: Lazio 65; Ternana 60; Cesena, Parma 58; Hellas Verona, Chievo 42; Genoa 38; Brescia 30; Bologna 29; Arezzo 27; Res Roma 24; Freedom 23; San Marino21;20; Tavagnacco 12; Ravenna 3.. Girone B (le gare della 24ª giornata): Perugia-Sudtirol, Chieti-Riccione, ...

