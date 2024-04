Serie A Femminile 2023 2024 | Milan batte anche la Sampdoria - pareggio Napoli-Pomigliano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Quarta vittoria consecutiva per ilbattuta 1-3 nella quinta giornata della Poule Salvezza delladi calcio. Le blucerchiate, supportate dal tifo di casa, riescono ad arginare i tentativi delle avversarie per quasi tutto il primo tempo. Le rossonere, infatti, sbloccano il punteggio al 45? minuto con il gol di Kamila Dubcova, ben servita da Chante Dompig. Nella ripresa poi la squadra di Conti trova subito il raddoppio con Evelyn Ijeh che non sbaglia il pallone ricevuto da Valentina Bergamaschi (47?). Appena due minuti dopo arriva la reazione delle padrone di casa, che accorciano con il gol di Talia Victoria DellaPeruta, ben servita da Taty (49?). Le rossonere però gestiscono bene il vantaggio e all’80’ chiude i giochi con Marta Mascarello che ...