SEI NELL’ANIMA | la storia di Gianna Nannini dal 2 maggio su Netflix

(Di domenica 21 aprile 2024) Ci siamo l’attesa è finita. Da oggi sono disponibili il trailer e il poster di “Sei”, il film tratto dalladi, prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini. Chi sarà l’interprete di “Sei”? La protagonista è Letizia Toni nei panni dell’icona del rock femminile italiano, in arrivo solo sudal 2. Di cosa parla “Sei”? Un frammento delladi una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di, tanto da considerarla la ...

