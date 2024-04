Seggi aperti in Basilicata - si vota oggi e domani

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Sono circa 570 mila i lucani chiamati, domenica e lunedì, per l'elezione del nuovo governatore e 20 consiglieri regionali, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Sidalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì in 628 sezioni elettorali allestite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano. Hanno diritto di voto 279.552 uomini e 288.407 donne. Nel Potentino sono 194.369 gli uomini e 200.274 le donne, nel Materano invece 85.183 gli uomini e 88.133 le donne. Tre i candidati alla carica di presidente della Giunta regionale della. In campo Vito Bardi, governatore uscente, sostenuto da sette liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di centro, Azione, Orgoglio lucano e La vera. Cinque i simboli che compongono la coalizione a sostegno di Piero Marrese: ...

