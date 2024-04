Seconda categoria Scarlino - il bis è dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) A tre giornate al termine del girone G diloè ad un passo da vincere il campionato. La formazione di Cavaglioni, già promossa in Prima per aver vinto la Coppa Toscana, è pronta a fare doppietta oggi sul campo del Castell’Azzara.infatti il Sorano, staccato di 8 punti, non avrà vita facile a Cinigiano, contro la quinta della classe. L’Orbetello, in terza posizione, dovrà difendersi dal Caldana, quarto, distante tre punti, in un match delicatissimo al "Vezzosi". In ottica salvezza, invece, l’Alberese fanalino di coda prova il tutto per tutto sul campo della Nuova Grosseto, mentre il Rispescia chiede strada al Santa Fiora. Gara complicatissima anche quella di Roccastrada dove arriva la Marsiliana per un incontro fondamentale per la salvezza di entrambe. Il programma: girone C, ...