Se gli acchiappavoti sono Vannacci e Salis

(Di domenica 21 aprile 2024) Firenze, 21 aprile 2024 - La politica è fatta di simboli. I leader con i loro corpi, con la loro presenza,un segno, una raffigurazione. Anche le candidature civiche alle elezioni europeeun’immagine; il tentativo dei partiti tradizionali di rivolgersi, attraverso una specie di fantacalcio elettorale, a un pubblico esterno che non li voterebbe in altre circostanze. Sicché, ecco Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, probabile candidato nella circoscrizione dell’Italia centrale per il Pd. Ecco Lucia Annunziata, ex direttrice di Huffington Post, già volto Rai, capolista nell’Italia meridionale, sempre per il Pd. Ecco ancora Cecilia Strada, ex presidente di Emergency, candidata con il Pd nel Nord Ovest. Ecco l’avvocato Gian Domenico Caiazza, ex presidente dell’Unione delle Camere Penali, candidato con la lista "Stati Uniti d’Europa" di ...