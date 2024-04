(Di domenica 21 aprile 2024) Lo scrittore torna sul caso del suo monologo per il 25 aprile cancellato dalla Rai: «Mi sono innervosito dopo che sono stato costretto a fare una replica in seguito al post di Meloni»

In un articolo apparso su La Repubblica lo scorso 19 febbraio, lo scrittore Antonio Scurati lancia un grido d'allarme sulla verticale caduta del prestigio degli insegnanti in Italia. Attraverso ... (orizzontescuola)

Applausi a La Repubblica delle Idee, in corso a Napoli , per lo scrittore Antonio Scurati . Quello di oggi è il primo incontro al quale Scurati prende parte dopo che il suo monologo sul 25... (leggo)

Scurati: "Ho paura, mi hanno disegnato un bersaglio in faccia - Lo scrittore a Repubblica delle Idee: "Meloni e i giornali fiancheggiatori hanno puntato il dito contro di me, poi magari qualcuno prende la mira contro ...huffingtonpost

“Imbavagliati”, il festival internazionale di giornalismo civile al via lunedì a Napoli - Si aprirà domani (lunedì 22 aprile alle ore 17), all’Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli con l’edizione 2024 del Premio Pimentel ...ilmattino

Scurati: «Mi hanno disegnato un bersaglio, trattato come un estorsore» - Lo scrittore torna sul caso del suo monologo per il 25 aprile cancellato dalla Rai: «Mi sono innervosito dopo che sono stato costretto a fare una replica in seguito al post di Meloni» ...corriere