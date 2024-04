Scurati? La censura va bene solo se la fa la sinistra | linciata Incoronata Boccia per le frasi sull’aborto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 aprile 2024) E meno male che il “regime” in tv sarebbe quello imposto dal governo Meloni. Per aver espresso il proprio parere, nel corso della stessa trasmissione condotta da Serena Bortone, che aveva scatenato le accuse diper l’intervento di Antoniosaltato per motivi economici, la vicedirettrice del Tg1è statadallacon metodi da “regime tv”, e non certo di destra. Le parole dellae l’attacco dellaLa, durante la trasmissione ‘Che sarà’, ha parlato dell’aborto come di un “delitto e non un diritto”: “Sto per dire – ha dettoparlando con Serena Bortone – parole forti, lungi da me giudicare ...