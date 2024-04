Scoperto il buco nero stellare più massiccio della nostra galassia

(Di domenica 21 aprile 2024) Alcuni astronomi hanno identificato ilpiùmainella Via Lattea, individuato nei datimissione Gaia dell`Agenzia spaziale europea, che impone uno strano movimento "oscillante" alla stella compagna che gli orbita intorno. I dati del VLT (Very Large Telescope) dell'ESO (Osservatorio Europeo Australe) e di altri osservatori da terra sono stati utilizzati per verificare la massa del, stimandola a ben 33 volte quella del Sole.I buchi neri stellari si formano dal collasso di stelle massicce. Quelli finora identificati nella Via Lattea sono in media circa 10 volte più massicci del Sole. Il secondoper massa che si conosce nella ...

Il buco nero stellare più massiccio della Via Lattea trovato vicino alla Terra Gli astronomi hanno Scoperto un enorme buco nero stellare nella nostra galassia, chiamato Gaia BH3, 33 volte più ... (newsnosh)

Nel cuore della Via Lattea , a una distanza relativamente breve da noi, si cela un gigante cosmico finora sconosciuto. Grazie agli sforzi congiunti di ricercatori internazionali e ai dati raccolti ... (quotidiano)

Scoperto buco nero stellare da record: è il più massiccio della Via Lattea - Gli astronomi hanno Scoperto per la prima volta un buco nero stellare, dormiente e molto vicino alla Terra: è il più massiccio della Via Lattea.tecnologia.libero

Scoperta di un buco nero nella Via Lattea – “nessuno se lo aspettava” - frettavitaLo sappiamostava in piedi: 20 aprile 2024 alle 19:09da: Tanja BannerInsisteDivideIl buco nero stellare più massiccio della Via Lattea ha una ...toscanacalcio

Un buco nero da record nella Via Lattea, è 33 volte il Sole - “Nessuno si aspettava di trovare un buco nero di massa così elevata in agguato nelle vicinanze, finora non rilevato”, commenta l’italiano Pasquale Panuzzo del Cnrs, che ha guidato lo studio: “Questo è ...ansa